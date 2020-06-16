Москва, , 09:56 — REGNUM Российский боксёр Мурат Гассиев может дебютировать в супертяжёлом весе на турнире в Сочи. Об этом 16 июня заявил генсекретарь Федерации бокса России Умар Кремлёв.

«Да, бой Мурата планируется в одном из казино города Сочи. Однако летом он точно не состоится», — цитирует Кремлёва ТАСС.

В 2019 году Гассиев должен был дебютировать в супертяжёлом весе, но ему помешали травмы. Всего на его счету 26 побед (19 — нокаутом) и одно поражение, ещё один поединок был признан несостоявшимся.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Федерация бокса России планирует провести турнир в одном из казино в Сочи.

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