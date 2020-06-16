Москва, , 09:50 — REGNUM Федерация бокса России провела первый турнир после паузы, вызванной пандемией коронавируса. Соревнования прошли без зрителей 15 июня в Москве.

В главном бою турнира российский боксёр Харитон Агрба одержал победу над представителем Армении Мануком Диланяном по решению судей.

Поединок прошёл в 10 раундов. На кону был вакантный пояс континентального чемпиона Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в категории до 63,5 кг.

Второй боксёрский турнир также без зрителей планируется провести в Москве 24 июня. В главном бою выступит трёхкратный чемпион России Альберт Батыргазиев.

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