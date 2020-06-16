Барселона, Испания, , 09:10 — REGNUM Бразильский нападающий Филиппе Коутиньо может вернуться в «Ливерпуль». Об этом 16 июня сообщает Marca.

По информации издания, Коутиньо позвонил главному тренеру «Ливерпуля» Юргену Клоппу и сказал, что ради возвращения в клуб готов пойти на уменьшение зарплаты.

В «Барселоне» ранее заявляли, что хотят расстаться с Коутиньо в ближайшее трансферное окно.

Напомним, Коутиньо играл за «Ливерпуль» с 2013 по 2018 год, после чего перешёл в «Барселону». Летом 2019 года он на правах аренды перешёл в мюнхенскую «Баварию».

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