Доха, , 09:04 — REGNUM В Катаре открыли третий стадион, построенный к чемпионату мира по футболу 2022 года. Об этом 16 июня сообщает Gulf Times.

Предполагается, что арена Education City Stadium станет центром университетского городка. Стадион рассчитан на 40 тыс. мест.

Это третий стадион, построенный для чемпионата мира по футболу — 2022. Ранее были сданы объекты «Халифа» в Дохе и «Аль-Джануб» в Аль-Вакре, которые также вмещают по 40 тыс. зрителей.

Всего для ЧМ-2022 будет построено восемь стадионов в семи городах Катара. Турнир должен пройти с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.

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