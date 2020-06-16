Марсель, Франция, , 08:47 — REGNUM Полузащитник «Зенита» Далер Кузяев может перейти во французский «Марсель». Об этом 15 июня сообщает L'Equipe.

По информации издания, в переходе 27-летнего футболиста заинтересован главный тренер «Марселя» Андре Виллаш-Боаш, который тренировал «Зенит» с 2014 по 2016 год.

Ранее сообщалось, что Кузяев может не продлить контракт с «Зенитом», срок которого истекает в июне. Таким образом, он может перейти в «Марсель» на правах свободного агента.

Кузяев выступает за «Зенит» с 2017 года. На его счету 85 матчей за клуб и 11 голов. В сезоне 2018/19 он стал чемпионом России.

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