Калгари, Канада, , 08:31 — REGNUM Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Калгари Флэймз» подписал новый контракт с российским вратарём Артёмом Загидулиным. Об этом 15 июня сообщается на сайте клуба.

Отмечается, что новое соглашение клуба с 24-летним вратарем рассчитано на один год.

В 2019 году Загидулин перешёл в «Калгари», подписав однолетний контракт новичка. В сезоне 2019/20 он играл в Американской хоккейной лиге (АХЛ) в клубе «Стоктон Хит», который является фарм-клубом «Калгари».

Загидулин сыграл 30 матчей в АХЛ, в которых пропускал в среднем 3,07 шайбы за игру и отражал 89,8% бросков.

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