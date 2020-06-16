Токио, , 07:00 — REGNUM Если ситуация с коронавирусом не позволит провести Олимпийские игры в Токио в 2021 году, необходимо будет проработать вариант ещё одного переноса сроков, заявил один из директоров оргкомитета Игр Харуюки Такахаси. Об этом говорится в его интервью, опубликованном 16 июня изданием Nikkan Sports News.

Как отмечает издание, впервые столь высокое официальное лицо Олимпиады в Токио заявило о возможности ещё одной отсрочки.

По словам Такахаси, «мы должны избежать отмены», поскольку тогда «Япония и мировая экономика серьёзно пострадают». Если будет решено, что из-за ситуации с коронавирусом Игры невозможно будет провести в 2021 году, Международный олимпийский комитет (МОК) может предложить снова перенести их, поэтому «необходимо будет проработать вопрос еще одной отсрочки».

Как сообщало ИА REGNUM, если Олимпийские игры в Токио не получится провести летом 2021 года — их, вероятнее всего, придётся отменить, заявил президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах.

Читайте также: В Токио заявили, что Олимпиада в 2021 году будет безопасной

Читайте ранее в этом сюжете: Олимпиада в Токио пройдёт летом 2021 года или будет отменена — Бах