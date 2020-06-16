Севилья, Испания, , 01:27 — REGNUM 15 июня в Севилье на стадионе «Бенито Вильямарин» был разыгран матч 29-го тура испанской Примеры сезона 2019/20 между командами «Бетис» и «Гранада». Игра завершилась со счетом 2:2.

Первый мяч на 29-й минуте забил 24-летний Карлос Фернандес после передачи Антонио Пуэртаса — 0:1. В конце матча Серхио Каналес ударом с пенальти восстановил равновесие в счете — 1:1. Через 3 минуты вышедший на замену Кристиан Тельо впервые вывел «Бетис» вперед — 2:1. В компенсированное время Роберто Сольдадо установил окончательный счет в матче — 2:2.

«Гранада», набрав 42 очка после 29-ти туров, временно занимает 8-ю позицию. «Бетис» с 34-мя баллами расположился 5-ю строчками ниже.