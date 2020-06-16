Красноярск, , 00:43 — REGNUM Отборочные состязания Центрального военного округа на всеармейский конкурс по альпинизму «Эльбрусское кольцо» среди подразделений, выполняющих задачи в горной местности, завершились 15 июня на базе центра «Ергаки» в Красноярском крае. Об этом сообщает пресс-служба Центрального военного округа Минобороны РФ.

Состязания военных альпинистов, состоявшиеся в природном парке «Ергаки», расположенном на юге Красноярского края в пределах Западного Саяна, проходят в рамках Армейских международных игр-2020.

В течение пяти дней, во время проведения всей программы отборочных соревнований, участники преодолели горную армейскую полосу препятствий, провели состязания по стрельбе в составе группы, преодолели навесную и параллельную переправы через горную реку. Совершили десантирование с последующим марш-броском и восхождением на гору «Тушканчик».

Победителями отборочных состязаний стали военнослужащие соединения специального назначения из Самарской области, второе место у команды из Новосибирской области, третье место — у бойцов горного соединения из Тувы.

Победители и сборная команда округа продолжат состязания на всеармейском этапе «Эльбрусского кольца».

Как сообщало ИА REGNUM, первый день соревнований 9 июня начался с торжественного открытия, жеребьёвки и полного медицинского осмотра. 10 июня бойцы горных подразделений приступили к индивидуальным и коллективным (в связках) состязаниям на искусственном скальном рельефе (скалодроме).

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