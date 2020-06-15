Мадрид, , 22:32 — REGNUM 15-го июня в рамках 29-го тура испанской Примеры 2019/20 был разыгран матч между командами «Леванте» и «Севилья». Игра завершилась боевой ничьей 1:1.

Первый мяч на 46-й минуте забил 29-летний нидерландский форвард Люк Де Йонг — 0:1. Этот мяч стал для нападающего 6-м в сезоне в рамках испанского первенства. В конце матча Диего Карлос Сансон срезал мяч в свои ворота и восстановил равновесие в счете — 1:1.

«Севилья», набрав 51 очко, укрепилась на третьей позиции. «Леванте» с 35-ю баллами временно остался на 12-й строчке.