Санкт-Петербург, , 19:23 — REGNUM Финал Лиги чемпионов сезона 2020/2021 пройдет в Стамбуле, а не в Санкт-Петербурге, информирует портал Sky Sports.

По данным источника, финал в северной столице России пройдет годом позже, так как УЕФА приняла решение перенести стамбульский финал на 2021 год, который должен был состояться в этом году, но был отменен из-за пандемии коронавируса.

Сообщается, что нынешний розыгрыш Лиги чемпионов пройдет в Лиссабоне, начиная со стадии четвертьфинала.

Санкт-Петербург станет городом-хозяином финала Лиги чемпионов в 2022 году.