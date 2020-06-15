Мюнхен, Германия, , 17:54 — REGNUM Болельщики мюнхенской «Баварии» определили лучшего игрока команды в мае.

В результате опроса среди болельщиков команды 19-летний канадский защитник Альфонсо Дэвис получил 37 процентов всех голосов. Вторым по итогам голосования стал Йозуа Киммих, набравший 30 процентов, третье место занял Томас Мюллер с 14 процентами.

В минувшем месяце Дэвис вышел на поле в четырех матчах Бундеслиги, отличившись двумя голами и одной голевой передачей. Всего на счету канадца 27 матчей и 8 (3+5) очков по системе «гол+пас».