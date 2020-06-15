Ливерпуль, Великобритания, , 17:35 — REGNUM Бразильский защитник Тиаго Сильва может продолжить карьеру в Англии.

Согласно сообщениям журналиста Николо Скиры, «Эвертон» продолжает вести переговоры с защитником «ПСЖ» Тиаго Сильвой, предложив бразильцу однолетний контракт с опцией продления еще на один сезон.

Сообщается, что при этом 35-летний защитник требует полноценный двухлетний контракт.

В минувшем розыгрыше чемпионата Франции Сильва провел 21 встречу, не отличившись результативными действиями.