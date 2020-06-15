Хабаровск, , 16:25 — REGNUM Хабаровский «Амур» готов расстаться с новичком Наилем Якуповым ради денежной прибыли.

Согласно информации телеграм-канала «Хоккей без зрителей», новая команда бывшего нападающего СКА Наиля Якупова «Амур» готова поступить с нападающим так, как ранее «хабаровчане» обошлись с Каблуковым и Карповым.

Напомним, что первый номер драфта 2012 года поменял уже вторую команду за текущее межсезонье. 8 мая петербургский СКА отправил россиянина в подольский «Витязь», получив взамен Рубцова и Колтыгина. Месяц спустя, 14 июня, «Витязь» обменял права на Наиля Якупова в дальневосточную команду за денежную компенсацию.

По данным источника, «Амур» будет искать команду, готовую выплатить компенсацию Хабаровску за расторжение контракта с Якуповым, после чего форвард подпишет контракт с новым клубом на других условиях.

В свое время Якупов подавал большие надежды, на его талант рассчитывали не только в России, но и зарубежом. На драфте НХЛ 2012 года «Эдмонтон Ойлерз» рискнул взять россиянина под первым пиком, но, к сожалению, этот пример нельзя отнести к выражению «кто не рискует — тот не пьёт шампанское». Якупов хорошо начал, но после своего единственного успешного сезона 2012/2013 форвард не смог показать игру такого же уровня, затерявшись среди игроков третьего-четвертого звеньев в нескольких клубах НХЛ, которые давали ему шанс раскрыться по-новому.

В России с ним происходит схожая ситуация. Подписавший его в 2018 году СКА рассчитывал получить добротную замену ушедшему Ковальчуку, но прогадал. За два сезона в составе «армейцев с берегов Невы» Наиль не смог зарекомендовать себя как лидер. 93 матча и 53 (33+20) очка — далеко не тот результат, который ожидали руководители СКА.