Ростов-на-Дону, , 16:14 — REGNUM К каждой игре необходимо готовиться как к заключительной. На это обратил внимание вратарь футбольного клуба «Ростов» Егор Бабурин, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе желто-синих.

«Начинаем готовиться к матчам не за день и не за два до игры, а намного раньше. Мысленно анализируем, как действует команда, с которой предстоит играть, изучаем какие-то особенности форвардов, нюансы. Важно прокручивать в голове моменты, которые могут возникнуть в игре, все возможные игровые ситуации мы моделируем. <…> Ко всем играм нужно готовиться как к финалу», — отметил голкипер.

ИА REGNUM напоминает, что главный тренер желто-синих Валерий Карпин отметил, что после возобновления матчей РПЛ в интенсивном режиме игроки могут столкнуться с определёнными рисками.

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