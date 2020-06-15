Москва, , 15:02 — REGNUM Заявки на участие в сезоне 2020/21 Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) подали все 23 клуба. Об этом 15 июня сообщил президент КХЛ Алексей Морозов.

«Все 23 клуба уже подали финансовые документы в соответствии с регламентом», — сказал Морозов.

Он отметил, что КХЛ изучила присланные клубами финансовые документы. Заключение по этому вопросу лига представит совету директоров, после чего будет утверждён окончательный состав участников.

Напомним, в прошлом сезоне принимали участие 24 команды. Однако правительство Приморского края объявило, что «Адмирал» не будет участвовать в сезоне 2020/21 из-за остановки финансирования, связанной с пандемией коронавируса.

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