Москва, , 14:55 — REGNUM Варианты по проведению домашних матчей в России предложила китайскому клубу «Куньлунь Ред Стар» Континентальная хоккейная лига (КХЛ). Об этом 15 июня сообщил президент КХЛ Алексей Морозов.

«Если по большинству иностранных команд ситуация более-менее понятна, то с командой «Куньлунь» вопрос значительно серьёзнее», — цитирует Морозова пресс-служба лиги.

По его словам, в Китае может затянуться до осени процесс восстановления всех необходимых условий.

Поэтому КХЛ предложила «Куньлуню» проводить домашние матчи в одном из городов, расположенных в восточной части России. В частности, это может быть Владивосток или Красноярск.

Морозов также отметил, что есть вариант и с западной частью России, но он неудобен для составления календаря.

Из-за пандемии коронавируса «Куньлунь» в последний раз играл в Пекине 22 января. После этого он проводил домашние матчи в Москве и Новосибирске.

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