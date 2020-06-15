Краснодар, , 13:16 — REGNUM Футбольный клуб «Краснодар» продлил контракты с вратарём Станиславом Крицюком и нападающим Маркусом Бергом. Об этом 15 июня сообщается на сайте клуба.

Отмечается, что Крицюк останется в составе «Краснодара» до окончания текущего сезона. Контракт с ним продлён до 31 июля 2020 года.

Новое соглашение со шведским форвардом Бергом рассчитан до 30 июня 2021 года.

Напомним, Крицюк выступает с 2016 года за «Краснодар», в составе которого сыграл 72 матча, пропустив 63 гола. Берг перешёл в команду летом 2019 года, он провёл 26 матчей, в которых забил шесть голов и отдал одну голевую передачу.

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