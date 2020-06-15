Москва, , 12:38 — REGNUM Главным тренером сборной России по горнолыжному спорту назначена Анастасия Попкова. Об этом 15 июня сообщил глава Российской федерации горнолыжного спорта Леонид Мельников.

По словам Мельникова, министр спорта РФ Олег Матыцин утвердил Попкову главным тренером российской сборной по горнолыжному спорту.

Он также отметил, что в прошлом сезоне Попкова официально являлась наставником женской команды, но фактически она исполняла обязанности и главного тренера.

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