Лос-Анджелес, США, , 12:32 — REGNUM Баскетболисты клуба «Лос-Анджелес Лейкерс» заявили, что в команде нет раскола по вопросу о возобновлении сезона. Об этом 15 июня сообщает ESPN.

«Никакого раскола в команде нет», — сказал один из игроков клуба.

Отмечается, что и у лиги, и у команды есть ещё время, чтобы разобраться с этим вопросом.

Ранее сообщалось, что некоторые игроки «Лейкерс» и других клубов заявили, что одной из причин, позволяющей отказаться от продолжения сезона, являются протесты в США. Также есть баскетболисты, которые опасаются возобновлять матчи из-за коронавируса.

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