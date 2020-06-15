Вашингтон, , 11:31 — REGNUM Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) работает над компромиссным решением вопроса о возобновлении сезона. Об этом 15 июня заявил представитель НБА, сообщает журналист Марк Штайн в своём Twitter.

Отмечается, что в НБА, таким образом, отреагировали на желание некоторых игроков бойкотировать доигровку сезона.

«Мы понимаем проблемы игроков и работаем вместе с профсоюзом игроков НБА над поиском компромиссного решения», — сказал представитель лиги.

Ранее сообщалось, что некоторые лидеры команд НБА поставили условие по возобновлению сезона.

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