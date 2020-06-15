Вашингтон, , 11:24 — REGNUM Лидеры команд Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) поставили условие по возобновлению сезона. Об этом заявил центровой «Бостон Селтикс» Энес Кантер, сообщает NBC.

По его словам, многие звёзды НБА высказались против возобновления сезона до тех пор, пока не появится вакцина от коронавируса.

Ранее сообщалось, что за отказ от доигровки сезона проголосовали баскетболисты Кайри Ирвинг («Бруклин Нетс»), Си Джей Макколлум («Портленд Трэйл Блэйзерс») и Дуайт Ховард («Лос-Анджелес Лейкерс»).

При этом НБА может разрешить игрокам отказаться от участия в возобновлении сезона.

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