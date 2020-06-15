Москва, 15 июня 2020, 11:24 — REGNUM Чемпионом Всероссийской киберспортивной студенческой лиги 2019/2020 стала сборная Новосибирского государственного технического университета (НГТУ). Об этом корреспонденту ИА REGNUM 15 июня сообщают в пресс-службе ФКС России.
Сборная НГТУ победила по сумме заработанных баллов за все виды программы, а её отрыв от второго места составил 10 баллов. Этот результат принёс команде 975 тыс. рублей призовых.
Напомним, соревнования проходили по следующим дисциплинам: Dota 2, Counter-Strike: Global Offensive, Hearthstone, WarCraft III: Reforged и Clash Royale. Общий призовой фонд турнира составил 2,3 млн рублей.
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