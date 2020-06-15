Химки, Московская область, , 11:14 — REGNUM Баскетболист подмосковных «Химок» Тимофей Мозгов перенёс операцию на правом колене. Об этом 15 июня сообщает Sports.ru.

«Когда стало понятно, что текущий сезон не возобновится, мы приняли решение не откладывать плановую операцию и устранить оставшиеся проблемы в суставе. Все прошло хорошо», — сказал Мозгов.

Он добавил, что сейчас восстанавливается после операции и вскоре приступит к курсу реабилитационных процедур.

Напомним, 31 июля 2019 года Мозгов подписал с «Химками» однолетний контракт. После этого он не сыграл за клуб ни одного матча.

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