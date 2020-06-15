Нур-Султан, , 10:50 — REGNUM На 81-м году ушел из жизни известный казахстанский боксер и международный тренер Серик Абденалиев, сообщили 15 июня в пресс-службе федерации бокса Казахстана.

«Казахстанский бокс понёс огромную утрату — ушёл из жизни ветеран и легенда отечественного спорта Серик Абденалиевич Абденалиев», — говорится в сообщении.

Абденалиев прославился своей тренерской работой — его воспитанники завоевали четыре олимпийских медали в Атланте. Он также стал первым гражданином Казахстана, судившим олимпийские соревнования по боксу в Сиднее.