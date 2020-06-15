Челябинск, , 10:22 — REGNUM Бывший хоккеист челябинского клуба «Трактор» Олег Мальцев умер в возрасте 57 лет. Об этом 15 июня сообщается на сайте клуба.

«Коллектив хоккейного клуба «Трактор» выражает свои глубочайшие соболезнования семье Олега Мальцева», — говорится в сообщении.

Мальцев играл за «Трактор» в течение 11 сезонов. В составе команды он провёл 286 матчей, в которых набрал 150 очков: 81 гол и 69 результативных передач.

В 1993 и 1994 годах «Трактор» с Мальцевым дважды выигрывал бронзу Межнациональной хоккейной лиги. Завершил карьеру в 2001 году. В феврале 2019 года на арене в Челябинске был поднят его именной стяг.