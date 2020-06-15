Осло, 15 июня 2020, 09:11 — REGNUM Чемпион мира по шахматам норвежец Магнус Карлсен выиграл онлайн-турнир Clutch Chess International.
В финальном матче Карлсен одержал победу над американским гроссмейстером Фабиано Каруаной со счётом 9,5:8,5.
На пути к финалу Карлсен обыграл Джеффри Сюна и Левона Ароняна. Каруана был сильнее Леньера Домингеса Переса и Уэсли Со.
Как сообщало ИА REGNUM, 4 июня российский гроссмейстер Даниил Дубов стал победителем онлайн-турнира Lindores Abbey Rapid Challenge.
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