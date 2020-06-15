Москва, , 07:46 — REGNUM Боец смешанных единоборств Александр Волков озвучил намерение провести поединок с камерунцем Фрэнсисом Нганну. Об этом информирует издание MMAJunkie.

«Поединок с Фрэнсисом Нганну? Рано или поздно мы встретимся», — сказал Волкова.

По его словам, встреча с Нганну произойдет, возможно, после «следующей победы». На данный момент в активе российского бойца 31 победа и семь поражений в ММА. Нганну имеет 15 побед и три поражения.

Как сообщало 31 мая ИА REGNUM, следующий бой российского бойца пройдет 20 июня в Лас-Вегасе, Волков встретится с американцем Кёртисом Блэйдсом.

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