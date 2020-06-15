Гельзенкирхен, Германия, , 07:43 — REGNUM «Шальке» сыграл вничью с «Байером» в матче 31-го тура чемпионата Германии по футболу. Встреча завершилась со счётом 1:1.

Счёт в матче открыл полузащитник «Шальке» Даниэль Калиджиури на 51-й минуте, реализовав пенальти. На 81-й минуте «Байер» сравнял счёт благодаря автоголу защитника «Шальке» Хуана Гонсалеса.

На сегодняшний день «Шальке» набрал 39 очков и находится на девятом месте в турнирной таблице Бундеслиги. «Байер» идёт на четвёртом месте с 57 очками.

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