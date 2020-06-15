Бильбао, Испания, , 07:31 — REGNUM «Атлетик» (Бильбао) сыграл вничью с мадридским «Атлетико» в матче 28-го тура чемпионата Испании по футболу. Встреча завершилась со счётом 1:1.

На 37-й минуте счёт в матче открыл нападающий «Атлетика» Икер Муньяин. Спустя две минуты форвард «Атлетико» Диего Коста восстановил равновесие в счёте.

На сегодняшний день «Атлетик» набрал 38 очков и находится на 10-м месте в турнирной таблице чемпионата Испании. «Атлетико» идёт на шестом месте с 46 очками.

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