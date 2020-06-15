Сан-Себастьян, Испания, , 07:27 — REGNUM «Реал Сосьедад» сыграл вничью с «Осасуной» в матче 28-го тура чемпионата Испании по футболу. Встреча завершилась со счётом 1:1.

На 29-й минуте счёт в матче открыл нападающий «Осасуны» Адриан Лопес, реализовавший пенальти. На 61-й минуте форвард «Реал Сосьедада» Микель Оярсабаль восстановил равновесие в счёте.

На сегодняшний день «Реал Сосьедад» набрал 47 очков и находится на четвёртом месте в турнирной таблице чемпионата Испании. «Осасуна» идёт на 11-м месте с 35 очками.

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