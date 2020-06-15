Мадрид, , 07:23 — REGNUM Мадридский «Реал» одержал победу над «Эйбаром» в матче 28-го тура чемпионата Испании по футболу. Встреча завершилась со счётом 3:1.

В составе «Реала» голы забили Тони Кроос на четвёртой минуте, Серхио Рамос (30) и Марсело (37). «Эйбар» смог ответить голом защитника Педро Бигаса на 60-й минуте.

На сегодняшний день «Реал» набрал 59 очков и находится на втором месте в турнирной таблице чемпионата Испании. «Эйбар» идёт на 16-м месте с 27 очками.

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