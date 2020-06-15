Мадрид, , 02:24 — REGNUM Главный наставник мадридского футбольного клуба «Реала» Зинедин Зидан занял второе место среди тренеров команды по числу победных матчей в национальном турнире Испании. Об этом передает sports.ru.

Напомним, «Реал» победил «Эйбар» (3:1) в матче 28-го тура Примеры, и эта победа стала 90-й при Зидане. Таким образом, он превысил достежение Лео Бенхаккера (89 побед клуба) и уступает сейчас только Мигелю Муньосу (257).

Как сообщало 26 мая ИА REGNUM, Зидан назван лучшим тренером в истории Лиги чемпионов. Он трижды подряд выиграл Лигу чемпионов — в 2016, 2017 и 2018 годах, чего не удавалось никому.

Читайте ранее в этом сюжете: Зидан назван лучшим тренером в истории Лиги чемпионов