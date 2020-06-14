Москва, , 18:30 — REGNUM Футболисты московского «Локомотива» на своем поле переиграли «Тамбов» в товарищеском матче. Встреча, прошедшая 14 июня в Москве, завершилась со счетом 1:0.

Героем встречи стал полузащитник железнодорожников Дмитрий Рыбчинский, который забил единственный мяч на 61-й минуте.

Отметим, что под руководством сербского специалиста Марко Николича железнодорожники одержали первую победу.

Как передавало ИА REGNUM, 11 июня в пресс-службе Российского футбольного союза сообщили, что врачам, ведущим борьбу за жизни пациентов с диагнозом COVID-19, будет посвящен первый после возобновления чемпионата России по футболу тур. 19 июня между командами «Крылья Советов» — «Ахмат» состоится первый матч возобновленного сезона.

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