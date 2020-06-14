Милан, Италия, , 13:54 — REGNUM Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович может перейти в шведский «Хаммарбю». Об этом 14 июня сообщает Football Italia.

По информации издания, отношения между Ибрагимовичем и «Миланом» испортились. Из-за этого шансы на продление контракта стали минимальными.

Отмечается, что Ибрагимович может продолжить карьеру в шведском клубе «Хаммарбю», совладельцем которого является. В составе «Хаммарбю» он тренировался во время паузы из-за пандемии.

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Напомним, в январе 2020 года Ибрагимович вернулся в «Милан» и сыграл 10 матчей, в которых забил четыре гола. Сейчас он восстанавливается от травмы.

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