Москва, , 13:42 — REGNUM Португалия примет этап «Формулы-1» в случае срыва Гран-при России. Об этом 14 июня сообщает Motorsport.

Отмечается, что у «Формулы-1» есть основания сомневаться в реалистичности проведения гонки в Сочи, поскольку Россия пока не впускает иностранцев.

Если произойдёт форс-мажор, «Формула-1» готова провести этап на автодроме в Портимане на юге Португалии. Эта трасса никогда не принимала у себя Гран-при «королевских гонок», но в 2008—2009 годах на ней проходили тесты.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Формула-1» отменила Гран-при в Азербайджане, Сингапуре и Японии. До этого был опубликован календарь первых восьми этапов сезона.

Читайте ранее в этом сюжете: «Формула-1» отменила Гран-при Азербайджана, Сингапура и Японии