Москва, , 13:02 — REGNUM Чемпионат Европы по современному пятиборью перенесён с июля на сентябрь из-за пандемии коронавируса. Об этом 14 июня сообщил вице-президент Международного союза современного пятиборья (UIPM) Вячеслав Аминов.

«Чемпионат Европы по современному пятиборью перенесен на сентябрь, теперь он должен пройти с 17 по 21 сентября», — цитирует Аминова ТАСС.

По его словам, UIPM пока не хочет отменять турнир. Он отметил, что если эпидемиологическая обстановка будет благоприятной и не будет транспортных проблем, то чемпионат состоится.

Добавим, что первоначально проведение чемпионата Европы было запланировано на 2−6 июля в Секешфехерваре (Венгрия).

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