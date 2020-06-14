Волгоград, , 12:57 — REGNUM Главный тренер волгоградского «Ротора» Александр Хацкевич продолжит работу с командой. Об этом 14 июня сообщил гендиректор клуба Андрей Рекечинский.

«Информация об уходе Хацкевича не соответствует действительности, он продолжит работу в клубе», — цитирует Рекечинского ТАСС.

Ранее сообщалось, что Хацкевич может уйти из клуба.

Напомним, по итогам сезона в Футбольной национальной лиге (ФНЛ), который был досрочно завершён из-за коронавируса, «Ротор» под руководством Хацкевича занял первое место и вышел в премьер-лигу.

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