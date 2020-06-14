Хабаровск, , 12:46 — REGNUM Нападающий Наиль Якупов перешёл из подмосковного «Витязя» в хабаровский «Амур». Об этом 14 июня сообщает ТАСС.

«Якупов перешёл в «Амур» в обмен на денежную компенсацию», — сообщили в хабаровском клубе.

В прошлом сезоне Якупов играл в санкт-петербургском СКА. Он провёл 46 матчей в регулярном чемпионате КХЛ, в которых забросил 10 шайб и отдал 10 результативных передач.

В мае СКА обменял Якупова в «Витязь» и получил права на хоккеистов Германа Рубцова и Павла Колтыгина.

Напомним, в 2012 году Якупов был выбран на драфте Национальной хоккейной лиги (НХЛ) под первым номером.