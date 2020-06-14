Амстердам, , 12:15 — REGNUM Главный тренер сборной Нидерландов по футболу Рональд Куман перенёс заражение коронавирусом COVID-19. Об этом 14 июня заявила его жена Бартина Куман, сообщает Voetbal International.

«Наши результаты тестов на коронавирус были отрицательными, но позже мы сделали анализ крови и у нас были обнаружены антитела», — сказала Куман.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 мая Куман был госпитализирован из-за проблем с сердцем.

Читайте ранее в этом сюжете: Главный тренер сборной Нидерландов по футболу Куман госпитализирован