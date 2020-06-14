Лондон, , 12:10 — REGNUM Лондонский «Челси» не будет подписывать контракт с нападающим ПСЖ Эдинсоном Кавани. Об этом 14 июня сообщает Football.London.

По информации источника, по инициативе главного тренера «Челси» Фрэнка Лэмпарда клуб решил отказаться от Кавани и сосредоточиться на нападающем «РБ Лейпциг» Тимо Вернере.

Ранее сообщалось, что Кавани, а также защитник Тьяго Силва покинут ПСЖ после окончания сезона.

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