Лондон, , 11:14 — REGNUM Лондонский «Арсенал» намерен продлить контракт с нападающим Александром Ляказеттом. Об этом 14 июня сообщает телеканал ESPN.

Отмечается, что 29-летний французский форвард также намерен остаться в клубе. Его контракт с «Арсеналом» рассчитан до лета 2022 года.

Напомним, летом 2017 года Ляказетт перешел в «Арсенал» из «Лиона». В составе лондонского клуба он сыграл 114 матчей, забив 45 голов.

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