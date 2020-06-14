Париж, , 10:56 — REGNUM Нападающий Эдинсон Кавани и защитник Тьяго Силва покинут французский футбольный клуб ПСЖ после окончания сезона. Об этом 13 июня сообщил спортивный директор клуба Леонардо.

«Эдинсон Кавани и Тьяго Силва покинут ПСЖ по окончании сезона, это подтверждено», — цитирует Леонардо Sky Sports.

Напомним, чемпионат Франции был завершён досрочно после 28 туров. ПСЖ был признан чемпионом. При этом ПСЖ продолжает участие в Лиге чемпионов, возобновление которой запланировано на начало августа.

Напомним, Кавани перешёл в ПСЖ летом 2013 года из «Наполи». За это время он сыграл 301 матч и забил 200 голов, став лучшим бомбардиром в истории клуба. Тьяго Силва выступал за ПСЖ с 2012 года и был капитаном команды.

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