Рим, , 10:54 — REGNUM Форвард «Наполи» Дрис Мертенс стал самым результативным бомбардиром за всю историю клуба. Об этом передает sport-express.ru.

В ходе встречи с миланским «Интером» нападающий Мертенс на 41-й минуте матча забил свой 122-й мяч в составе неаполитанского клуба «Наполи».

По количеству голов Дрис Мертенс опередил Марека Гамшика, на счету которого числится 121 забитый мяч. Третья строчка рейтинга лучших нападающих клуба занимает Диего Марадона (у него 115 голов).

Как сообщало 14 июня ИА REGNUM, клуб «Наполи» одолел «Интер» (1:0) с вышел в финал Кубка Италии.

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