Лондон, , 10:19 — REGNUM С нападающего лондонского «Челси» Каллума Хадсон-Одои сняты обвинения в изнасиловании. Об этом футболист сообщил 13 июня на своей странице в Twitter.

«По итогам полного и тщательного расследования полиция сообщила, что не будет предпринимать дальнейших действий», — написал Хадсон-Одои.

Ранее сообщалось, что Хадсон-Одои был задержан по подозрению в изнасиловании. 16 мая он встретился в своём доме с моделью, с которой познакомился в интернете. Она вызвала полицию и скорую помощь после того, как ей стало плохо. Позже она обвинила футболиста в изнасиловании.

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