Барселона, Испания, , 10:07 — REGNUM Нападающий «Барселоны» Лионель Месси стал первым футболистом в чемпионате Испании, которому удалось забить не менее 20 голов в 12 сезонах подряд. Об этом 14 июня сообщает Opta.

Месси отличился в матче 28-го тура Примеры с «Мальоркой», забив гол на 93-й минуте. Этот мяч стал для него 20-м в нынешнем сезоне. Месси лидирует в гонке бомбардиров первенства.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Барселона» одержала победу над «Мальоркой» со счётом 4:0.

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