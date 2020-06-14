Лас-Вегас, США, , 09:49 — REGNUM Итальянский боец смешанных единоборств Марвин Веттори одержал победу над американцем Карлом Роберсоном на турнире UFCVEGAS2 on ESPN 10, который прошёл в ночь с 13 на 14 июня в Лас-Вегасе.

Веттори применил удушающий приём. С третьей попытки он сумел закрыть замок на шее соперника и заставил его сдаться.

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