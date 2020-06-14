Лас-Вегас, США, , 09:42 — REGNUM Грузинский боец смешанных единоборств Мераб Двалишвили одержал победу над американцем Густаво Лопесом на турнире UFCVEGAS2 on ESPN 10, который прошёл в Лас-Вегасе в ночь с 13 на 14 июня.

Двалишвили победил единогласным решением судей (30−25, 30−26, 30−26) после трёх полных раундов.

Для грузинского бойца эта победа стала восьмой в карьере. Лопес потерпел пятое поражение.

Читайте также: Агапова удушающим приёмом победила Сайферс на турнире UFC