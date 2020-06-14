Лас-Вегас, США, , 09:17 — REGNUM Казахстанская спортсменка Мария Агапова одержала победу над американкой Ханной Сайферс на турнире UFCVEGAS2 on ESPN 10, который прошёл в ночь с 13 на 14 июня в Лас-Вегасе.

Агапова нанесла 36 точных ударов, из которых 20 пришлись в область головы. В одном из моментов она забралась на спину сопернице и применила удушающий приём. После этого Сайферс сдалась.

Для 23-летней Агаповой этот поединок был дебютным в UFC.

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