Лас-Вегас, США, , 08:59 — REGNUM Синтия Кальвильо одержала победу над Джессикой Ай в главном бою турнира UFC on ESPN 10, который состоялся в Лас-Вегасе в ночь с 13 на 14 июня.

Турнир Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) прошёл без зрителей из-за коронавируса. В поединке двух американских спортсменок Кальвильо победила единогласным решением судей — 49−46, 49−46, 48−47.

Теперь в активе 32-летней Кальвильо стало девять побед, одно поражение и одна ничья в смешанных единоборствах. На счету 33-летней Ай — 15 побед и восемь поражений.

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